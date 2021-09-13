В Туркмении мигрантов и алкоголиков отправили на принудительный сбор хлопка

В Балканском велаяте Туркмении власти принудительно отправляют на сборы хлопка некоторых граждан. Об этом сообщает «Радио Азалтык» (подразделение «Радио Свобода» в Туркмении, включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

По информации источника, сотрудники полиции вызывают в отделение приехавших из других регионов на поиски заработка рабочих, а также состоящих на учете страдающих алкогольной зависимостью людей, и заставляют их отправляться в поля. Кроме того, в принудительном сборе хлопка принимают участие проститутки.

«Полиция квалифицирует это, как "исправительно-трудовые работы", и говорит, что это является частью наказания», — сообщил осведомленный источник издания. Отмечается, что Балканский велаят в рамках государственного плана сдает меньше хлопка, нежели другие регионы.

18 августа сообщалось о том, что бюджетников и военных принудительно отправили на хлопковые поля. Позднее к ним присоединились учителя и старшеклассники, а также должники по алиментам.

Использование принудительного труда в Туркмении критикуется правозащитными организациями. Согласно сайту организации Responsible Sourcing Network, то есть «Сеть добросовестных поставщиков», до 10 августа 2021 года 138 мировых брендов присоединились к международной кампании, подписав обязательство не использовать туркменский хлопок в производстве товаров.