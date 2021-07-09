Водная прогулка президента Туркмении на скоростном катере попала на видео

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прокатился на новом прогулочном катере «Рахат» на Каспии. Видео водной прогулки было опубликовано в Telegram-канале «Хроника Туркменистана».

Опробовать новый водный транспорт президент решил в ходе визита в Балканский велаят. Он остался доволен прогулкой и высоко оценил внутреннее устройство теплохода.

Новый катер был построен для морских прогулок. Судно пополнит корабельный флот национальной туристической зоны «Аваза».

«Рахат» стал вторым скоростным теплоходом проекта, построенным для Туркмении судостроительной корпорацией Татарстана «Ак Барс». Первое судно под названием «Ровач» было передано заказчику в 2019 году.

16 апреля Бердымухамедов сообщил, что в честь юбилея в город поступила партия современных пассажирских автобусов. Он сел вместе с вице-премьерами в один из них. Новый автобус с первыми пассажирами высокого уровня направился в сторону столичного отеля «Oguzkent», где проводилось XI заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

В прошлом году стало известно, что компания «Ак Барс» согласилась строить пассажирские и гражданские корабли на заводе в городе Туркменбаши совместно с туркменскими судостроителями, обучая их на месте.