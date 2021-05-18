Президент Туркмении поблагодарил Россию за «Спутник V»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Ашхабаде поблагодарил Россию за разработку вакцины от коронавируса «Спутник V» и ее поставку в республику. Об этом сообщили в прямом эфире «Туркменского телевидения».

Глава государства назвал появление вакцин «успехом российских ученых». По данным вещателя, в страну уже поступили первые партии препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Они получили все необходимые разрешения на использование и начали применяться для иммунизации жителей.

Отмечается, что в ходе встречи Бердымухамедов и Минниханов также обсудили сотрудничество между Туркменией и компаниями из Татарстана — ОАО «Камаз», Казанским вертолетным заводом, «Татнефтью» и КЭР-Холдингом.

Ранее сообщалось, что в Туркмении учредили праздник собаки породы алабай, который будет отмечаться каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня. Позже президент в честь этого учредил медаль «Туркменский смелый алабай года».