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Президент Туркмении построит отель в свою честь за 33 миллиарда рублей

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Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Туркмении к празднованию 30-летия независимости построят трибуну для парадов, питомник для алабаев и отель за 33 миллиарда рублей, названный в честь президента Гурбангулы Бердымухамедова. Стоимость некоторых объектов раскрыли журналисты, сообщает «Хроника Туркменистана».

Телевидение показало сюжеты о совещании у президента, которому демонстрировали слайды с возводимыми объектами. На них были обозначены заказчик, исполнитель, сроки и стоимость строительства. Ранее эта информация в открытом доступе не публиковалась.

Ряд объектов общей стоимостью 1,37 миллиарда долларов построит французская Bouygues Bâtiment. В их числе — правительственная трибуна для приема парадов в Ашхабаде, Центр международных приемов, здание банка «Туркменбаши», а также отель «Аркадаг». Строительство отеля оценивается в 448 миллионов долларов (33,6 миллиарда рублей). «Аркадаг» («Покровитель») — официальный титул Бердымухамедова.

Кроме того, туркменская компания Myradym построит питомник для алабаев. Его полная стоимость неизвестна.

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