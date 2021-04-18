Умер отец президента Туркмении

В возрасте 89 лет скончался отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщается на сайте Государственного информационного агентства страны.

Мяликгулы Бердымухамедов «посвятил жизнь своему народу и родной земле и продемонстрировал непоколебимый образец патриотизма и человечности», — говорится в сообщении.

В начале карьеры он работал библиотекарем, а затем учителем начальных классов. С 1958-го по 1982 год Мяликгулы Бердымухамедов работал в министерстве внутренних дел. После выхода на пенсию продолжил преподавать.

Имя отца президента Туркмении присвоено столичной воинской части №1001 и жилому комплексу Чоганлы.

В 2012 году в туркменском селе Ызгант (в Ахалской области) ему открыт прижизненный памятник.