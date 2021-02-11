Президент Туркмении назначил своего сына вице-премьером

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что специально для этого глава государства расширил число заместителей глав правительства. Теперь Сердар Бердымухамедов будет курировать вопросы цифровизации и инноваций в сфере госуправления, финансов, образования и медицины.

Туркменский лидер также ввел сына в состав Государственного совета безопасности, предварительно освободив его от должности министра промышленности и строительного производства. Ранее членами совета становились только главы военных и силовых ведомств республики.

Ранее Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Позже он торжественно ввел в эксплуатацию новую печь для сжигания наркотиков и публично бросил в огонь несколько пакетов запрещенных веществ.