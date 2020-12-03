Президент Туркмении на камеру сжег в печи наркотики

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл новую печь для сжигания наркотиков в 100 километрах от Ашхабада. Видео опубликовано на портале «Хроника Туркменистана».

Как сообщили государственные СМИ, новый комплекс предназначен для утилизации наркотиков, изъятых правоохранительными органами. В нем установлены три печи, работающие на передовых технологиях и безопасные для окружающих.

Бердымухамедов и члены совета безопасности сожгли несколько пакетов наркотиков. Всего в ходе акции было уничтожено более 122,5 килограмма.

Туркменский лидер утвердил проект строительства печей в августе 2020 года.

В сентябре Бердымухамедов устроил выездное заседание совета безопасности, после чего провел стрельбы для руководителей военных и правоохранительных органов. Президент лично пострелял по мишеням из двух разных пистолетов, а затем открыл огонь по бочкам из пулемета, смонтированного на крыше внедорожника. Бочки взорвались.