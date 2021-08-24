Президент Туркменистана сделал «золотую» закладку

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового промышленного комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Кадры с открытия новых скважин на месте крупнейшего в стране газового месторождения Галкыныш показало туркменское телевидение.

На них запечатлено, как глава республики делает закладку золотой капсулы в основание комплекса. Для этого он спускает ее вниз по золотому желобу, после чего отправляет вслед за ней порцию строительного раствора, набранного с помощью золотой лопаты из золотой тачки.

В июле Бердымухамедов принял от глав местных администраций доклад о производстве зерновых в стране. Перед официальной частью заседания президент заслушал выступления детей, которые на фоне золотого комбайна и с мешками зерна в руках исполнили «радостные здравицы о щедрой турк­менской земле и возделывающих ее трудолюбивых людях».