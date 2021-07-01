Дети с зерном спели песню президенту Туркменистана на фоне золотого комбайна

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял доклад об урожае зерновых, сообщает агентство «Туркменистан сегодня».

Главы администраций представили Бердымухамедову отчет об «успешном выполнении договорных обязательств по производству зерна».

Накануне официальной части доклада перед президентом на фоне золотого комбайна с песней выступили дети. Держа в руках пучки пшеницы и мешки с зерном, они поприветствовали туркменского лидера «радостными здравицами, поэтическими строками о щедрой турк­менской земле и возделывающих ее трудолюбивых людях».

Бердымухамедов в свою очередь поздравил граждан с выполнением производственного плана и сдачей 1,4 миллиона тонн пшеницы.

В марте Бердымухамедов представил новую песню «Мой белый город — Ашхабад», написанную совместно с внуком. Ее премьера прошла в Ашхабаде во время церемонии награждения старшего конюха Ахалтекинского конного комплекса. Сообщается, что при написании стихов для композиции президент вдохновлялся рождением жеребенка по имени Ашхабад.

В феврале Бердымухамедов учредил праздник в честь собаки породы алабай. Его будут отмечать каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.