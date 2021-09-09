Туркменских школьников заставили сдавать деньги на борьбу с коронавирусом

В Туркменистане придумали новый денежный сбор для школьников — в дополнение к ежегодным взносам на портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова учеников обяжут оплачивать расходы на профилактику коронавируса. Об этом пишет «Радио Азалтык» (подразделение «Радио Свобода», включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России) со ссылкой на родителей учащихся.

По словам взрослых, новый учебный год в республике начался с усиления мер по борьбе с коронавирусом. Детей начали рассаживать в классах с соблюдением социальной дистанции, учителя расклеили на партах стикеры с предупреждением об опасности инфекции и закупили антисептики. При этом каждый ребенок получил наказ от педагога в течение нескольких дней принести деньги на оплату этих мер.

«Мой сын только что вернулся из школы. Классный руководитель требует от каждого ученика сдать 50 манатов (около 14 долларов). Деньги собираются в классах, чтобы заменить портреты президента и купить антивирусные дезинфицирующие средства», — рассказал порталу один из родителей школьников.

Он отметил, что эти деньги пойдут, в том числе на оплату санитайзеров в кабинет директора и завучей. При это цена за наклейки с предупреждением о последствиях коронавируса оказалась ниже — пять манатов (около 1,4 доллара).

Ранее стало известно, что Бердымухамедов принял от глав местных администраций доклад о производстве зерновых. Перед официальной частью заседания президент заслушал выступления детей, которые на фоне золотого комбайна и с мешками зерна в руках исполнили «радостные здравицы о щедрой турк­менской земле и возделывающих ее трудолюбивых людях».