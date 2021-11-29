Криптовалюта Omicron взлетела в цене из-за нового штамма коронавируса

Цена токена Omicron (OMIC) взлетела почти в 10 раз после того, как 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса B.1.1.529 название «омикрон», свидетельствуют данные Сoingecko.

Omicron выпущена на протоколе второго уровня Arbitrum и торгуется на бирже SushiSwap. 26 ноября криптовалюта стоила примерно 65 долларов за монету. 29 ноября она подорожала на 960 процентов, до 689,12 доллара, и достигла исторического максимума. В 11:30 мск Omicron продавали за 592,06 доллара. Эксперты предупреждают, что такой стремительный рост может быть признаком экономического пузыря.

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — вырос в понедельник на 5,42 процента, до 57 347 долларов за монету. На пике цена поднималась до 58 228,5 доллара.

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в Южной Африке. Одна из особенностей нового варианта инфекции — повышение температуры и упадок сил при сохранении обоняния и вкуса. В ВОЗ заявили, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма.