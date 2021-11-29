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Профессор МГУ сравнил опасность омикрон-штамма и варианта дельта

Профессор МГУ Аграновский: омикрон-штамм коронавируса может быть мягче, чем дельта-вариант
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Фото: Sumaya Hisham / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относится к категории, «вызывающей беспокойство», однако в настоящее время нет никаких данных, что он может вытеснить дельта-вариант. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире радио «КП».

Сравнивая опасность вариантов коронавируса, специалист заявил, что на данный момент в мире доминирует дельта-штамм, и информации о том, что омикрон-штамм более смертелен, нет. «Из десятков случаев клинического течения, которые пока что описаны, ни одной смерти не зарегистрировано», — отметил Аграновский.

Возможно, омикрон-штамм будет более мягким вариантом коронавируса, однако это необходимо подтвердить исследованиями, заключил профессор.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин заявил, что вакцинация от COVID-19 защитит от тяжелого течения при заражении омикрон-штаммом. По его словам, вакцина будет действовать так же, как работала при появлении других штаммов вируса.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. В ВОЗ признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.

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