В центре Гамалеи оценили пользу вакцинации при омикрон-штамме COVID-19

Вакцинация от коронавируса защитит от тяжелого течения при заражении омикрон-штаммом COVID-19. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин в интервью телеканалу «Россия 24», его цитирует ТАСС.

«Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения», — заявил Гущин.

По словам ученого, вакцина от COVID-19 будет действовать так же, как работала при появлении других штаммов вируса ранее.

Ранее инфекционист Николай Малышев оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19. По его словам, есть все основания считать, что прививка будет эффективна. При этом, возможно, она будет действовать немного слабее, подчеркнул он. Специалист отметил, что омикрон-штамм появился совсем недавно и еще рано говорить о его способности передаваться между привитыми.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше.