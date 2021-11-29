Горняк указал на еще одно нарушение в работе шахты «Листвяжная»

Бывший работник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Виталий Сергеев указал на еще одно нарушение в ее работе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сергеев работал на шахте около пяти лет назад. По его словам, там не работали датчики нахождения людей, с помощью которых диспетчер может отследить шахтера, когда тот спустится в шахту. Он считает, что в «Листвяжной» устройства были установлены либо «для красоты», либо вообще отсутствовали.

«Иначе бы во время спасоперации было бы понятно, где люди и живы ли они еще, перемещения все регистрируются», — сказал он.

Утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Изначально погибшими считали шестерых спасателей, однако один оказался жив. Возбуждено уголовное дело, арестованы пять человек, среди которых директор шахты. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство выделит на поддержку пострадавших и родственников погибших около 80 миллионов рублей.

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