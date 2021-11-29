Правительство выделит cредства на поддержку пострадавших на шахте «Листвяжная»

Правительство России выделит около 80 миллионов рублей на поддержку пострадавших и семей погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По словам председателя правительства, семьи погибших получат от федерального центра по одному миллиону рублей. Пострадавшие в аварии, которым был нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений соответствующая выплата составит 200 тысяч рублей.

Кроме того, материальная помощь будет оказана властями региона, муниципалитетами и компанией–владельцем шахты. Мишустин уточнил, что средства должны быть незамедлительно доведены до людей, которые столкнулись с бедой. «Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в шахтах Кемеровской области не обнаружено грубых нарушений, из-за которых можно их закрыть. В настоящее время в регионе все шахты работают, добавил он.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел в четверг, 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после аварии.