Власти оценили нарушения в шахтах Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Цивилев: в регионе не обнаружено грубых нарушений в шахтах

В шахтах Кемеровской области не обнаружено грубых нарушений, из-за которых можно их закрыть. Такую оценку дал губернатор региона Сергей Цивилев, его слова приводит ТАСС.

Ранее Цивилев ввел в регионе после взрыва на шахте «Листвяжная» режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром в четверг, 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

Среди 92 пострадавших в результате аварии 35 человек — горноспасатели. Всего госпитализировано 80 человек, еще 12 шахтерам помощь оказана амбулаторно.