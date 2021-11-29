Из-за взрыва на «Листвяжной» в Кемеровской области введен режим ЧС

В Кемеровской области после взрыва на шахте «Листвяжная», в результате которого погиб 51 человек, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Цивилев, оно опубликовано на сайте правительства Кузбасса.

Согласно распоряжению, руководить работами по ликвидации ЧС будет глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

«В связи с гибелью людей на ООО Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром в четверг, 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, пострадали 75 россиян. Из шахты эвакуировали 239 горняков. По последним данным, из «Листвяжной» подняты тела 11 погибших. Спасатели проводят поисковую операцию, им осталось обследовать шесть километров тоннелей.

Одному из рабочих удалось спастись, он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП — его посчитали погибшим.

Шахта начала выплаты семьям погибших в результате аварии. Они получат по два миллиона рублей, также каждый член семьи получит по миллиону рублей. Всего на выплату компенсации собственники направят более 300 миллионов рублей.