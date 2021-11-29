Шахта «Листвяжная» начала выплаты семьям погибших в результате аварии

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе начала выплаты семьям погибших в результате аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шахты.

Отмечается, что семьи погибших горняков получат по два миллиона рублей. Помимо этого, каждый член семьи лично получит еще по миллиону рублей. В пресс-службе шахты также отметили, что всего на выплату взятых на себя обязательств собственники направят более 300 миллионов рублей. Также, по решению совладельцев шахты, будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации, и погашены все виды кредитов семей.

Ранее работник шахты «Листвяжная» Николай Алимов, где в результате взрыва метана погиб 51 человек, назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях. «Работать страшно, но зарплата хорошая и не надо далеко ездить. Получили наряд, переоделись и поехали. Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда», — поделился Алимов. По его словам, шахтер «не может топнуть ногой и отказаться от работы», так как из-за этого работникам могут грозить большие штрафы.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали на два месяца.

