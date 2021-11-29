Клиент сделал поздний заказ в кафе и получил неожиданный ответ

Житель Австралии сделал заказ в последние минуты работы кафе, сопроводив его извинениями, и получил неожиданный ответ от сотрудника заведения. В послании парень тепло поблагодарил клиента за его слова и сделал ему подарок. Историей на портале Reddit поделился работник кафе с ником @REDPURPLEBLOOD2. Его рассказ тронул многих комментаторов.

Сотрудник заведения рассказал, что несколько дней назад к ним за 14 минут до закрытия поступил заказ. Клиент оплатил пасту и оставил примечание для работников кафе. «Простите, что заказываю так поздно, я сейчас сильно болею и только что проснулся. Если вы отмените заказ, я это пойму», — говорится на фотографии чека, которую опубликовал @REDPURPLEBLOOD2.

Однако кафе приняло заказ австралийца. Пользователь также ответил покупателю. «Я тоже написал ему и еще дал бесплатный чесночный хлеб», — рассказал автор публикации. В своем посте он показал снимок этого послания. «Спасибо за добрую записку. Не переживай, что заказываешь поздно, все в порядке», — обратился к клиенту REDPURPLEBLOOD2. Он добавил в записке, что такие послания, как от этого заказчика, делают его день лучше.

По словам юзера, клиент после получения записки оставил положительный отзыв к кафе в Google. Он рассказал о послании и маленьком подарке от работников кафе, а также поставил заведению пять звезд.

В комментариях многие юзеры сочли историю трогательной и похвалили автора публикации за доброту. «Ты мой герой. Пожалуйста, продолжай и дальше распространять позитив», «Боже, это так мило», — написали они.

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