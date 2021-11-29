Диетолог назвала самый вредный орех

Диетолог Панченко: арахис можно назвать самых вредным орехом, хотя это и не орех

Самым опасным орехом можно назвать арахис, хотя фактически это и не орех. Об этом РИА Новости рассказала Светлана Панченко.

Эксперт рассказала, что арахис или же «земляной орех», который относится к семейству бобовых и растет в земле, является одним из самых сильных аллергенов. Помимо этого, арахис часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут сказаться на здоровье человека.

Панченко также предупредила, что во всех орехах содержится фитиновая кислота, которая может мешать усвоению ряда микроэлементов из пищи, в том числе железа. Поэтому сырые орехи стоит вымачивать в течение нескольких часов, а затем высушивать, порекомендовала диетолог.

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