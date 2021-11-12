Раскрыта польза фисташек

Диетолог и эндокринолог Алена Барредо рассказала об универсальной пользе от ежедневного употребления фисташек. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, фисташки богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин. Также в них содержатся витамины А и Е, которые сохраняют молодость кожи, поддерживают иммунитет и улучшают зрение.

Кроме того, в фисташках содержится магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. «Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела», — сказала специалист.

При этом Барредо подчеркнула, что калорийность у фисташек достаточно высокая за счет жиров, поэтому их нельзя переедать. Она призвала воздержаться от фисташек людям с нарушениями функции поджелудочной железы.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала овощ, который может защитить от рака. По ее словам, помидоры являются источником полезных для здоровья веществ. Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант.

