Трамп рассказал о препятствии на пути налаживания отношений между США и Россией

Бывший президент США Дональд Трамп расскзаал о том, что клеветническая кампания, которая продолжалась большую часть его правления, помешала Вашингтону и Москве наладить отношения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью экс-главы государства телеканалу Fox.

По его словам, на то, чтобы опровергнуть обвинения внутриполитических противников в сговоре с Москвой, который якобы имел место в ходе избирательной кампании 2016 года, ушло два с половиной года. Трамп подчеркнул, что по этой причине было сложно взаимодействовать с определенными странами, в том числе с Россией. Экс-глава государства также отметил, что США и Россия могли бы сделать «некоторые великие вещи», которые были бы «очень хороши» для обеих стран. «Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные», — резюмировал Трамп.

Ранее бывший президент США заявил, что его администрации удалось наладить хорошие отношения с руководством России и Китая, которые при нем не угрожали Вашингтону. «Если посмотреть на Россию, то она не представляла угрозы. Мы неплохо ладили с Россией. Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу», — сказал Трамп. По его словам, во время правления он также говорил Украине, что не собирается за нее «биться», Киев сам должен за себя воевать. Также Трамп упомянул, что при нем не было полетов бомбардировщиков над Тайванем.

