Трамп заявил об отсутствии угрозы от России при его правлении

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось наладить хорошие отношения с руководством России и Китая, которые при нем не угрожали Вашингтону. Он заявил об этом в интервью Fox News.

«Если посмотреть на Россию, то она не представляла угрозы. Мы неплохо ладили с Россией. Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу», — сказал экс-президент.

По его словам, во время правления он также говорил Украине, что не собирается за нее «биться», Киев сам должен за себя воевать. Также Трамп упомянул, что при нем не было полетов бомбардировщиков над Тайванем. «Председатель Си (Цзиньпин) понимал, что так нельзя делать. Я отлично ладил с председателем Си и президентом (РФ Владимиром) Путиным, и это хорошо», — добавил Трамп.

Ранее американское издание Politico писало, что Трамп имеет шансы вернуться в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году. Основой его стратегии по возвращению на должность станет работа с пятью колеблющимися штатами, которые обеспечили победу нынешнему американскому лидеру Джо Байдену в 2020-м. Речь идет об Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.