В США заметили признаки возможного возвращения Трампа в Белый дом

Бывший президент США Дональд Трамп имеет шансы вернуться в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году. Признаки его возможного переизбрания заметило американское издание Politico.

Как отмечает издание, основой стратегии Трампа по возвращению на должность президента станет работа с пятью колеблющимися штатами, которые обеспечили победу нынешнему американскому лидеру Джо Байдену в 2020-м. Речь идет об Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, которые в общей сложности дали Байдену 73 голоса выборщиков, ставших залогом его победы на выборах.

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По данным Politico, начиная с прошлого года Трамп провел в указанных штатах уже четыре митинга для своих сторонников и поддержал десятки кандидатов от Республиканской партии, выдвигавшихся на высшие должности в этих регионах, стараясь обеспечить себе потенциальных союзников к следующим президентским выборам. В частности, в одном только Мичигане экс-президент за последние месяцы оказал поддержку 11 кандидатам-республиканцам на выборах внутри штата и на федеральном уровне.

В результате, согласно результатам недавнего опроса, которые оказались в распоряжении издания, на данный момент Трампа готовы поддержать на 8 процентов избирателей больше, чем Байдена, в Джорджии — на 3 процента, в Мичигане — на 12 процентов, в Пенсильвании — на 6 процентов, а в Висконсине — на 10 процентов.

«Эти новые данные ясно показывают, что сегодня избиратели в этих пяти ключевых штатах были бы счастливы вернуть Трампа в Белый дом и отправить Байдена восвояси», — отметил в беседе с Politico ведущий социолог Республиканской партии Тони Фабрицио. По его словам, Трамп по-прежнему остается наиболее заметной фигурой среди республиканцев и наверняка сможет стать кандидатом от них, если решит баллотироваться в 2024 году.

Кроме того, пишет издание, о серьезности намерений Трампа снова возглавить США свидетельствует то, что его команда занялась активной работой по привлечению спонсоров для будущей предвыборной кампании. Так, 2 декабря в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде пройдет крупнейшее мероприятие по сбору средств, на которое съедутся все основные доноры Республиканской партии. Также один из комитетов политического действия (political action committee; PAC) Трампа Save America недавно нанял одну из бывших помощниц экс-президента Линн Паттон, которая должна будет помочь ему с формированием политических коалиций.

Как полагают советники Трампа, политик объявит о своем решении участвовать в президентских выборах 2024 года, если республиканцы покажут хороший результат на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в 2022-м, и смогут получить большинство хотя бы в одной из палат парламента.