В США назвали угрозу президентским выборам в 2024 году

В США возрастают волнения между демократами и республиканцами на фоне заявлений бывшего лидера страны Дональда Трампа о прошедшей в 2020 году президентской гонке и своем участии в выборах 2024 году, а также обвинений нынешнего главы государства Джо Байдена в краже голосов. В сложившейся ситуации американские эксперты опасаются подрыва президентских выборов в 2024 году, о своих страхах они рассказали в беседе с The Guardian.

Отмечается, что в последние годы эксперты фиксируют все большие проявления антидемократической политики, характеризующиеся попытками подавления прав избирателей. В частности, только за первые шесть месяцев текущего года в 18 штатах было принято по меньшей мере 30 новых законов, затрудняющих голосование американцев. Однако теперь к угрозам демократии, по мнению специалистов, стоит отнести и вероятный подрыв выборов.

При этом собеседники The Guardian отмечают как возможный подрыв избирательного процесса в 2024 году, так и опасность признания результатов выборов в 2021 году недействительными. «Наибольшую озабоченность у меня сейчас вызывает возможность подрыва выборов. Я никогда не думал, что буду беспокоиться об этой вероятности в Соединенных Штатах», — заявил ученый-юрист Рик Хасен.

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Все собеседники, среди который есть ведущие эксперты и специалисты в области избирательного права, опасаются, что сбудутся слова лидера республиканского большинства в сенате Конгресса Митча Макконнелла, который 11 месяцев назад заявил, что пересмотр итогов американских президентских выборов 2021 года Конгрессом США грозит непоправимым уроном стране и тому, что «демократия будет двигаться по нисходящей смертоносной спирали».

«В 2020 году Дональд Трамп оказал огромное давление на ткань демократии, на страну. В 2024 году натяжение этой ткани может привести к ее разрыву», — сказал Бен Гинзберг, ведущий адвокат по выборам, представлявший четырех из шести последних кандидатов в президенты от республиканцев.

Издание отмечает, что по всей территории США на всех уровнях правительства, от местных избирательных участков, округов и штатов до национального уровня и Конгресса, разворачиваются махинации, «готовится сцена для спектакля, который в 2024 году может превратить прошлогоднее беспрецедентное нападение на американскую демократию в генеральную репетицию».

Профессор конституционного права в Университете штата Огайо Нед Фоули считает, что этому способствует политика экс-президента США Дональда Трампа. Специалист полагает, что Трамп использует тактику сенатора от Висконсина Джо Маккарти, который в 1950-х годах придерживался антикоммунистической идеологии «красной угрозы», согласно которой революция 1917 года в России могла бы повлечь за собой угрозу наступления мирового коммунизма за счет своего повтора в других странах. Профессор подчеркнул, что поэтому нынешний момент уникален в американской истории, и назвал его «электоральным маккартизмом».

Ранее Белый дом обвинил Трампа в попытке подорвать мирную передачу власти в США. По мнению пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, 45-й президент Америки пытался подорвать нормы американской конституции, когда отказался признавать итоги президентских выборов 2020 года, требовал пересчитать голоса и расследовать нарушения, допущенные демократами.