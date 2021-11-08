Вдова главного спонсора республиканцев решила вернуться в политику

Вдова миллиардера Шелдона Адельсона, которого считали главным спонсором Республиканской партии США, Мириам Адельсон решила вернуться в политику и провела несколько тайных встреч с республиканцами. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием состоявшихся бесед.

По данным издания, пока в минувшие выходные в построенном Адельсонами отеле The Venetian в Лас-Вегасе проходила ежегодная конференция Республиканской еврейской коалиции, вдова миллиардера успела провести несколько встреч с представителями Республиканской партии в своем доме, располагающемся в том же городе. В частности, стало известно, что Адельсон побеседовала c лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти и председателем Национального республиканского комитета при сенате США Риком Скоттом.

Также Адельсон пересеклась с республиканцами, считающимися наиболее вероятными кандидатами от партии на президентских выборах 2024 года: бывшим госсекретарем США Майком Помпео, бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли, бывшим вице-президентом Майком Пенсом, сенатором от штата Техас Тедом Крузом и губернатором Флориды Роном ДеСантисом. Еще ряд встреч с другими высокопоставленными представителями Республиканской партии провел политический консультант семьи Энди Эббуд.

Кроме того, стало известно, что в этом году Адельсон несколько раз разговаривала с лидером меньшинства в сенате Митчем МакКоннеллом. Также недавно у нее состоялся телефонный разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает Politico, указанные встречи были призваны показать республиканцам, что Адельсон, спустя несколько месяцев после смерти своего мужа, готова вернуться к политическим делам. При этом, по словам собеседника издания, пока миллиардерша не стала давать политикам конкретных обещаний, связанных с финансированием, пояснив, что начнет делать крупные пожертвования ближе к следующим президентским выборам.

Мириам и Шелдон Адельсоны регулярно жертвовали крупные суммы в поддержку политиков-республиканцев. Так, по данным независимой исследовательской организации Center for Responsive Politics, именно Адельсоны становились крупнейшими спонсорами Республиканской партии на трех из пяти последних президентских выборах. В частности, в ходе выборов 2020 года супруги пожертвовали на избирательную кампанию Трампа более 91 миллиона долларов.

Шелдон Адельсон скончался в январе 2021 года. Причиной смерти стали осложнения лимфомы, которой страдал миллиардер. Его похоронили в Иерусалиме.