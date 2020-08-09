Стало известно о ссоре Трампа с главным инвестором республиканцев

Президент США Дональд Трамп поссорился с главным инвестором Республиканской партии — миллиардером Шелдоном Адельсоном. Об этом стало известно Politico от источников.

По информации издания, ссора произошла во время телефонного звонка. Адельсон хотел обсудить с Трампом законопроект о помощи во время коронавируса и экономике. Однако президент перевел разговор на свою предвыборную кампанию. В частности, он спросил Адельсона, почему тот не предпринимает больших шагов для его предвыборной кампании.

Один из источников высказал мнение, что Трамп, вероятно, не был в курсе насколько Адельсон, который на протяжении многих лет жертвовал десятки миллионов долларов на его поддержку, помог ему. После этого в Республиканской партии забеспокоились, что президент настроил против них одного из крупнейших инвесторов в трудный момент своей предвыборной кампании.

Однако на данный момент близкие к миллиардеру источники говорят, что неясно, повлияет ли произошедшее на решение Адельсона финансировать компанию Трампа. Представитель Белого дома от комментариев отказался.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Ожидается, что кандидатом на пост от республиканцев станет действующий глава государства Дональд Трамп, а от демократов — бывший вице-президент Джозеф Байден.