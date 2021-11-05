Госдеп США не смог найти подаренную Помпео бутылку виски за 5,8 тысяч долларов

Госдепартамент США по итогам проведенного расследования не смог найти подаренную бывшему госсекретарю Майклу Помпео бутылку японского виски стоимостью 5,8 тысяч долларов. Об этом сообщает ABC News.

Материалы по теме Спустился с небес Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов? «Стыдно быть богатым». Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа

Уточняется, что речь идет о бутылке 30-летнего виски Suntory Hibiki, которую Помпео получил от правительства Японии в 2019 году. Также инспекторы не нашли памятную золотую монету и некоторые другие подарки стоимостью в десятки тысяч долларов, которые исчезли во время правления администрации бывшего президента США Дональда Трампа. В то же время Госдеп обнаружил восемь фарфоровых и медных ваз, общая стоимость которых составляет 20 тысяч долларов.

Кроме того, в отчете отмечается, что представители новой администрации обнаружили хранилище с подарками «в состоянии беспорядка», когда вошли в него в январе. Также в ходе расследования выяснилось, что доступ к складу с подарками имело большое количество людей. Так, с 3 августа 2020 года по 31 января карту безопасности для входа в хранилище использовали 77 человек, которые в общей сложности посетили помещение более трех тысяч раз.

О расследовании стало известно в августе этого года. Управление генерального инспектора подозревает, что американские политики могли забрать подарки, финансируемые налогоплательщиками, из хранилища подарков Госдепартамента в январе. Среди пропавших предметов — подарочные пакеты с памятными сувенирами, приобретенными для лидеров стран G7. В набор входили кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные шкатулки. Стоимость каждого пакета с сувенирами оценивалась в 680 долларов. Подарки планировалось презентовать на саммите в Кэмп-Дэвиде в 2020 году, однако он был отменен из-за пандемии коронавируса.