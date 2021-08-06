Помпео заявил о непричастности к пропаже подаренной ему бутылки виски

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что непричастен к пропаже бутылки виски за 5,8 тысячи долларов, подаренной ему властями Японии в 2009 году. Об этом сообщает CNN.

Он также сказал, что не получал никакого подарка и не знал о нем. «Я понятия не имею, как Госдепартамент потерял эту вещь», — заверил бывший глава ведомства. Помпео отметил, что часто встречался с некомпетентностью сотрудников Госдепа, пока руководил им. Дипломат пошутил, что если вместо виски получил бы ящик диетической колы, то сразу бы «набросился на нее».

5 августа Госдеп США объявил, что разыскивает бутылку виски, которую занесли в Федеральный реестр как подарок Помпео от правительства Японии. Поскольку бутылка стоила свыше 390 долларов, Помпео по законам США не мог забрать ее себе. При этом он и его адвокат заявили, что знали о таком подарке и его местонахождении.

Помпео возглавлял Госдепартамент США с 2018 по 2021 год, в период правления президента Дональда Трампа.