Госдеп США начал поиск подаренной Помпео бутылки виски за шесть тысяч долларов

Госдепартамент США разыскивает бутылку виски стоимостью 5,8 тысячи долларов, которую в 2019 году была подарена бывшему госсекретарю Майку Помпео. Об этом сообщает The New Yоrk Times.

По их данным, в ежегодном отчете Федерального реестра США за 2019 год говорится, что дорогостоящий подарок был получен от властей Японии. Однако, согласно американским законам, Госсекретарь не мог принять бутылку, поскольку ее стоимость существенно превышала порог в 390 долларов.

Неизвестно, получил ли Помпео подарок, учитывая, что в тот период он находился в рабочей поездке в Саудовской Аравии. Адвокат Помпео также заявил, что не имеет представления о бутылке и ее возможном местонахождении.

Среди дорогостоящих подарков, полученных Помпео в 2019 году, есть ковры от властей Казахстана, Узбекистана и ОАЭ на сумму в 20 тысяч долларов — они были направлены в различные учреждения США. А бывший президент США Дональд Трамп в том же году получил иностранных подарков на 120 тысяч долларов. При этом, лидеры Австралии, Египта и Вьетнама дарили ему портреты его самого

В середине июля бывший американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News призвал президента Джо Байдена быть жестче с Россией и дать понять Москве о серьезных и быстрых последствиях кибератак, в которых ее обвиняет американская сторона.