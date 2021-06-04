Мир
 
Последние новости
Путин заявил о попытках ограничить применение российской вакцины от коронавируса
Путин рассказал о решении ядерной проблемы КНДР
В Ростуризме раскрыли особенности вакцинных туров для иностранцев
Путин выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору
Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года
Участник «Северного потока-2» удивился завершению укладки первой нитки
Путин оценил возможный рост российской экономики в 2021 году
Дерматолог раскрыла правила красивого и безопасного загара
Ученые научились вычислять уровень интеллекта по размеру зрачка
Новости партнеров
Прослушать новость

Помпео разоблачил военные разработки в лаборатории китайского Уханя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о сокрытии Китаем истинных разработок в уханьской лаборатории, откуда, по его данным, могла произойти утечка опасного коронавируса. Он выступил в эфире Fox News, уверяя, что Китай мог бы легко объяснить все происходящее в мире, если бы захотел.

Экс-чиновник добавил, что команда Госдепартамента проделала хорошую работу, так как «мы преодолели много внутренней бюрократии», чтобы выяснить детали и преодолеть запреты тех, кто пытается утаить важную информацию. Он предупредил, что Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в Уханьском институте вирусологии (WIV) в преддверии вспышки коронавируса: «Китай не желает, чтобы мир знал, что произошло».

«На самом деле мы знаем очень много. Мы знаем, что было проведено исследование функций, что эта лаборатория была четвертого уровня и раньше имела утечки из-за недостатков в безопасности. Мы знаем, что были врачи, которые заболели и были госпитализированы осенью 2019 года. Мы знаем, что в той же лаборатории велась военная деятельность. Мы не знаем, что они делали, и то, что они не хотят, чтобы вы знали, говорит о том, что мы не должны сомневаться. Они могли бы прояснить все за минуту, если бы захотели. Когда мы доберемся до конца этой истории, мы покажем, что китайцы знали, что произошло, и их вирусологическая лаборатория была в центре этого», — заявил бывший глава Госдепа.

Он также раскритиковал «невежество» ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи по вопросам деятельности Коммунистической партии Китая (КПК). Он назвал «наивностью» верить, что КПК заботится о том, что в «Ухане есть люди, которые умирают». В четверг утром Фаучи неоднократно защищал Китай, заявив CNN, что «довольно надуманно утверждать, будто китайцы намеренно создали что-то, что будет убивать их самих и других людей».

Ранее 4 июня на страницах Financial Times появилось обращение Энтони Фаучи с призывом к Китаю объяснить вспышку странного вируса. Издание указывает, что в 2012 году шесть шахтеров заболели неизвестной болезнью после входа в пещеру с летучими мышами. Трое из них умерли. Тогда ученые Уханьского института вирусологии посетили пещеру и взяли образцы вируса. В ноябре 2019 года три сотрудника института также заболели таинственной болезнью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pompeo: NIH tried to suppress State Dept virus probe; Fauci repeating Chinese Communist Party 'excuses'
Pompeo slams ‘naive’ Fauci for defending China from COVID origin probe
What China doesn't want you to know' Mysterious military activity uncovered at Wuhan lab
Китай призвали объяснить вспышку таинственного заболевания в лаборатории Уханя
Трамп раскритиковал главного инфекциониста США за советы в начале пандемии
Главный инфекционист США «защитил» Китай от обвинений в утечке коронавируса
В США заявили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории