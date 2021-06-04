Трамп раскритиковал главного инфекциониста США за советы в начале пандемии

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи за его советы в начале пандемии. Это было сделано после того, как главный инфекционист опубликовал в открытом доступе рабочую переписку 2020 года, передает ТАСС.

Сообщения содержат сведения о том, что Фаучи в начале пандемии выступал против ношения медицинских масок гражданами, а затем резко изменил свою позицию. Кроме того, не были обнародованы его ответы относительно лабораторного происхождения коронавируса. Изначально специалист настаивал на версии естественного появления, но затем допустил и другие варианты.

«Посмотрев на эти электронные письма, могу сказать, что нашей стране повезло, что я не стал поступать так, как хотел от меня доктор Фаучи», — подчеркнул Трамп. Он добавил, что главный инфекционист давал ему неверные советы, которым тогда еще президент США не стал следовать. Например, речь идет о закрытии границ с Китаем, а затем с Европой, несмотря на критику. По словам экс-лидера, это решение спасло жизни людей.

Бывший глава Белого дома добавил, что Фаучи не поддерживал идею о создании вакцины и заявлял, что на это уйдет от трех до пяти лет, и заявил, что разработать препарат удалось менее, чем за девять месяцев, и теперь можно утверждать, что прививка против COVID-19 спасет мир, а миллиардные риски оказались оправданы.

Трамп заключил, что главный инфекционист США должен ответить на множество вопросов, в частности о том, что именно он знал об исследованиях, которые производились в уханьской лаборатории.

Ранее Фаучи получил благодарность от представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питера Дашака (Peter Daszak) за то, что он «защитил» Китай от обвинений в утечке коронавируса из лаборатории. В своем письме Дашак поблагодарил его за обнародование научных данных, которые подтверждают первичную передачу COVID-19 от летучей мыши к человеку и опровергают версию лабораторной разработки вируса.