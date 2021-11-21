Президент Болгарии дважды назвал Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев назвал полуостров Крым российским и заявил о его «аннексии»

Президент Болгарии Румен Радев дважды назвал полуостров Крым российским, а также оценил возможность вражды между Софией и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

В первый раз Радев высказался о принадлежности полуострова на предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым в эфире национального телевидения и радио. Он подчеркнул важность диалога в отношениях между странами. Радев отметил, что во внешней политике необходим прагматизм, а политика введения новых антироссийских санкций из-за Крыма не дает никакого эффекта. На уточняющий вопрос о принадлежности полуострова болгарский президент ответил, что «в настоящей момент Крым русский».

Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии Румен Радев президент Болгарии

Реакция Киева

После заявления Радева о Крыме Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. По данным МИД, украинская сторона донесла до дипломата позицию республики о некорректности и недопустимости высказываний болгарского лидера и потребовала опровергнуть слова о принадлежности Крыма.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также указали, что такие высказывания не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и расходятся с официальной позицией Софии. Отмечается, что Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Радев заявлением о российском полуострове нанес удар по дружеским отношениям Украины и Болгарии.

Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

В Европейской комиссии в ответ на просьбу прокомментировать слова Радева также напомнили о солидарной позиции стран ЕС, которая заключается в том, что Крым является украинским.

Ответ Радева

Комментируя требование Киева пояснить свои слова по поводу принадлежности полуострова, Радев повторно заявил, что Крым на данный момент является российским, таковы политические реалии, и этот вопрос ясен.

При этом он подчеркнул, что «аннексия» Крыма Россией в 2014 году является нарушением международного права, и его позиция по этому вопросу неизменна.

Что сказали в России?

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на то, что в XXI веке право сильного фактически заменило собой международное право.

Имела ли НАТО право бомбить Югославию? Нет. Ливию? Нет. Имели право США и Британия оккупировать Ирак? Нет. Имели право Берлин, Париж и Варшава разорвать гарантии, данные ими Януковичу? Нет. Имели право США наносить удары по Сирии? Нет. И так далее. Алексей Пушков член Совета Федерации

Сенатор напомнил о словах бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, заявившего, что он «не слышал» о международном праве, и отметил, что у его преемников Барака Обамы и Дональда Трампа отношение к международному праву не сильно от этого отличалось.

В этом контексте настойчивые ссылки на международное право в одном лишь случае — при том, что оно игнорируется или открыто нарушается во многих других, несостоятельно. Речь не о президенте Радеве — он по факту признает присутствие Крыма в составе России, а шире. Алексей Пушков член Совета Федерации

Пушков добавил, что «в любом случае имеется во сто крат больше оснований для пребывания Крыма в составе России, чем Фолклендских островов в составе Британии».

Новые санкции

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 28 сотрудников российских спецслужб. Соответствующий пакет ограничений был принят Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) республики еще в августе.

Санкции предусматривают в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

По данным ведомства, указанные в санкционном списке лица занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти» на территории Крыма и Донбасса.

Правота крымчан

Зампостпреда России при Организации объединенных наций (ООН) Геннадий Кузьмин в ходе выступления на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН заявил, что жизнь подтвердила правоту крымчан, проголосовавших в 2014 году на референдуме о присоединении полуострова к России.

Он обратил внимание на то, что «в отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке».

Смерть, разрушения, унижение — это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины Геннадий Кузьмин зампостпреда России при ООН

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного референдума. Подавляющее большинство стран мира, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому союзу, не признают смену принадлежности полуострова. Поддержали позицию России Афганистан, КНДР, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Палестина.

