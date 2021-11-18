Президент Болгарии оценил возможность вражды с Россией

Президент Болгарии Радев заявил, что Россия не может быть их врагом

Болгарский президент Румен Радев в эфире национального телевидения и радио оценил возможность вражды с Россией. По его мнению, Москва не может быть врагом Софии, сообщает ТАСС.

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии», — заявил Радев.

Глава государства подчеркнул важность диалога в отношениях между странами. Он отметил, что во внешней политике необходим прагматизм, а политика введения новых антироссийских санкций из-за Крыма не дает никакого эффекта. На уточняющий вопрос о принадлежности полуострова он ответил, что «в настоящей момент Крым русский». Также президент отметил, что Россия является одним из ключевых факторов в борьбе с терроризмом.

Ранее посольство России в Болгарии подтвердило, что «Газпром» увеличил поставки газа в страну на выгодных условиях после обращения болгарских властей. По данным посольства, в ноябре стоимость газа для Болгарии снизилась до 93,19 лева (около 46,55 евро) за мегаватт в час — это примерно вдвое ниже средних значений по Европе.