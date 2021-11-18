В ООН рассказали о правоте крымчан в 2014 году

Зампостпреда России при ООН Кузьмин: жизнь подтвердила правоту крымчан в 2014 году

Зампостпреда России при Организации объединенных наций (ООН) Геннадий Кузьмин в ходе выступления на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН рассказал, что жизнь подтвердила правоту крымчан, проголосовавших в 2014 году на референдуме о присоединении полуострова к России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузьмин обратил внимание на то, что «в отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке».

Вместе с тем дипломат указал на происходящее в Донбассе, где, по данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, за прошедшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700. Только на территории республик Донбасса были зафиксированы разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры, подчеркнул Кузьмин.

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«Смерть, разрушения, унижение — это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины», — заявил зампостпреда России. Он также заметил, что агрессивное поведение Киева нарастает, «его постоянно накачивают оружием западные спонсоры».

Ранее американский обозреватель Анатоль Ливен раскрыл единственное условие для перехода Крыма в состав Украины. По его словам, это может произойти только в случае сокрушительного военного поражения Москвы. При этом он подчеркнул, что российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, поэтому в случае победы России в ограниченной войне на Украине, Москва сможет захватить значительную часть украинских территорий.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.