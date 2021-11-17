Украина провела военные учения неподалеку от Крыма

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой и привлечением авиации неподалеку от Крыма. Об этом пресс-служба командования объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила на своей странице в Facebook.

Учения прошли на одном из полигонов в Херсонской области. В них принимал участие батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и армейской авиацией.

По легенде маневров, передовому подразделению при поддержке вертолетов, танков и артиллерии предстояло дать отпор отряду морской пехоты условного противника и сделать невозможным продвижение его основных сил вглубь обороны. Отмечается, что украинские военные успешно справились с поставленными задачами.

Ранее корабли Военно-морских сил Украины (ВМС) приняли участие в учениях PASSEX, проходивших в акватории Черного моря. В них также были задействованы ВМС Румынии, Турции и США.