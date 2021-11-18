В США раскрыли условие для перехода Крыма Украине

В США раскрыли единственное условие для перехода Крыма в состав Украины. Об этом рассказал американский обозреватель Анатоль Ливен в статье для журнала Nation.

По словам аналитика, Украина сможет забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного поражения Москвы.

«Присоединив Крым, российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», — заявил Ливен.

Автор материала также подчеркнул, что российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, поэтому в случае победы России в ограниченной войне на Украине, Москва сможет захватить значительную часть украинских территорий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. «Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную Думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым — это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», — заявил Данилов.