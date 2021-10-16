Румыния осудила проведение переписи населения в Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Румынии возражает против проведения Россией переписи населения в Крыму и Севастополе. Об этом внешнеполитическое ведомство республики сообщает в Twitter.

«Министерство иностранных дел Румынии осуждает решение России провести перепись населения в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополь», — заявили румынские дипломаты. В МИД отметили, что уважают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее проведение переписи на территории полуострова осудили в Европейском союзе (ЕС) и США. Против переписи в Крыму выступил и украинский МИД.

Киев счел это недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий). «Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в МИД. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.