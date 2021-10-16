В Крыму отреагировали на осуждение переписи населения со стороны ЕС

Вице-спикер Фикс: Крым не нуждаются в оценках переписи населения от Евросоюза

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза. Слова политика передает РИА Новости.

По словам Фикса, процесс учета жителей полуострова будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления и осуждения извне. «Вмешательство во внутренние дела Российской Федерации карается международными и внутренними законами. Поэтому нечего лезть во внутренние дела нашей страны», — сказал вице-спикер.

Фикс предложил политикам европейских государств заняться внутренними проблемами в своих странах. «Им есть чем заняться, а мы в России сами разберемся, что нам нужно делать», — подытожил он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило начало российской переписи населения на территории Крыма. Перепись на крымской территории названа МИДом недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий). «Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в МИД.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.

