В США осудили перепись населения в Крыму

Посольство США на Украине объявило, что Вашингтон осуждает проведение переписи населения на территории Крыма. Такое заявление опубликовано на странице посольства в Facebook.

«США осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в посте.

Ранее проведение переписи на территории полуострова осудили в ЕС. В свою очередь первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза.

Против переписи в Крыму выступил и украинский МИД. Это сочли недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий). «Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в МИД. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.