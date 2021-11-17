На Украине заявили о возможности России добиться признания Крыма со стороны ЕС

Россия может добиться признания Крыма со стороны Европейского союза (ЕС) из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом написал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в своей статье для издания «Главред».

По его словам, ситуация на границе якобы является частью плана президента России Владимира Путина. Жданов отметил, что с помощью миграционного кризиса российские власти хотят заставить европейские страны сертифицировать «Северный поток-2», снять санкции и признать Крым российским. Также автор считает, что Москва намерена заставить НАТО надавить на Украину, чтобы она начала выполнять Минские соглашения. Тем не менее, эксперт отметил, что последняя цель является трудновыполнимой. При этом он подчеркнул, что если ситуация дойдет до абсурда и начнется «маленькая перестрелка на границе», то власти России смогут выдвигать любые требования.

Помимо этого, специалист рассказал, что планам России препятствует жесткая позиция руководства Польши и смена правительства в Германии. Если ЕС будет вынужден вывозить мигрантов на автобусах вглубь Европы, то Россия будет «на белом коне», резюмировал автор.

Ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов назвал сюрреализмом ситуацию, которая сложилась на границе Польши и Белоруссии, где массово сосредоточились мигранты. «Ситуация приобретает черты сюрреализма. Все бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там», — сказал Чижов. По его мнению, происходящее на польско-белорусской границе «не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий».

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.

