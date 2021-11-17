Украинские депутаты призвали развернуть территориальную оборону из-за России

Депутаты Львовского областного совета призвали развернуть территориальную оборону и готовиться к национальному сопротивлению из-за военной угрозы со стороны России. Соответствующее заявление они приняли на заседании во вторник, 16 ноября, передает издание Zaxid.

По мнению украинских депутатов, угроза применения прямой военной силы России против Украины вполне вероятна. Кризис с беженцами на границе Польши и Белоруссии они посчитали «попыткой отвлечь внимание от действий российских войск на северных границах Украины».

Политики призвали кабинет министров Украины, Министерство обороны и главнокомандующего Вооруженными силами страны, а также местные власти к активным действиям по подготовке к сопротивлению. Всего заявление подписали 55 депутатов.

Ранее военный эксперт Олег Стариков назвал главную военную угрозу со стороны России для Украины. Он считает, что таковой является российская 3-я мотострелковая дивизия, находящаяся в нескольких десятках километров от границ страны, которая базируется вблизи населенных пунктов Богучар и Валуйки.