Киев приготовился выиграть у России спор на миллиарды долларов

Украина убеждена, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу, и готовится к тому, чтобы выиграть спор о евробондах на три миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.
Украина, как указывается в сообщении, представила свою позицию относительно иска, поданного Россией. Киев, как заявили в министерстве, последовательно утверждал, что был вынужден заключить соглашение по выпуску еврооблигаций в результате «угроз, осуществляемых Россией». Потому позиция Украины состоит в том, что выпуск облигаций должен быть признан недействительным как принудительный, либо необходимо остановить судебное производство.
Облигации были размещены в конце 2013 года, до конца 2015 года Киев обслуживал долг, но потом допустил дефолт. Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Украина подала жалобу, и Апелляционный суд Англии счел, что аргумент о давлении России не может быть отклонен без всеобъемлющего судебного процесса.
11 ноября рассмотрение иска по спору России и Украины завершил Верховный суд Великобритании, решение ожидается через три-девять месяцев. Председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид по итогам слушания назвал дело интересным и очень сложным. «Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок», — добавил он.