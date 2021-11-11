Киев приготовился выиграть у России спор на миллиарды долларов

Украина убеждена, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу, и готовится к тому, чтобы выиграть спор о евробондах на три миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

Материалы по теме Не ставят крест. Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир? Иллюзия стабильности. Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?

Украина, как указывается в сообщении, представила свою позицию относительно иска, поданного Россией. Киев, как заявили в министерстве, последовательно утверждал, что был вынужден заключить соглашение по выпуску еврооблигаций в результате «угроз, осуществляемых Россией». Потому позиция Украины состоит в том, что выпуск облигаций должен быть признан недействительным как принудительный, либо необходимо остановить судебное производство.

Облигации были размещены в конце 2013 года, до конца 2015 года Киев обслуживал долг, но потом допустил дефолт. Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Украина подала жалобу, и Апелляционный суд Англии счел, что аргумент о давлении России не может быть отклонен без всеобъемлющего судебного процесса.

11 ноября рассмотрение иска по спору России и Украины завершил Верховный суд Великобритании, решение ожидается через три-девять месяцев. Председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид по итогам слушания назвал дело интересным и очень сложным. «Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок», — добавил он.