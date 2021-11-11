В Британии рассмотрели иск по спору России и Украины на три миллиарда долларов

Верховный суд Великобритании вынесет решение по делу о бондах Украины через 3-9 месяцев

Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение иска по спору России и Украины по евробондам на три миллиарда долларов, решение ожидается через три-девять месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид по итогам слушания назвал дело интересным и очень сложным. «Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок», — добавил он.

На слушании рассматривались апелляции России и Украины на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса.