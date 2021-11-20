Пушков оценил слова президента Болгарии о российской принадлежности Крыма

В XXI веке право сильного фактически заменило собой международное право. Так сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева, который назвал Крым частью России.

«Имела НАТО право бомбить Югославию? Нет. Ливию? Нет. Имели право США и Британия оккупировать Ирак? Нет. Имели право Берлин, Париж и Варшава разорвать гарантии Януковичу? Нет. Имели право США наносить удары по Сирии? Нет. И так далее», — заявил российский политик.

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Радев, баллотирующийся на второй президентский срок, назвал Крым частью России в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта.

После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и потребовал опровергнуть слова главы государства. В украинском ведомстве заявили, что такие высказывания не способствуют развитию отношений.

Радев позже сам прокомментировал требование Киева пояснить свои слова по поводу принадлежности полуострова, снова заявив, что Крым на данный момент является российским, таковы политические реалии, и этот вопрос ясен.

В Европейской комиссии в ответ на просьбу прокомментировать слова Радева также напомнили о солидарной позиции стран ЕС, которая заключается в том, что Крым является украинским.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного референдума. Подавляющее большинство стран мира, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому союзу, не признают смену принадлежности полуострова. Поддержали позицию России Афганистан, КНДР, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Палестина.