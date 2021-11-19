Киев потребовал от президента Болгарии опровергнуть слова о российском Крыме

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после слов президента Румена Радева о том, что Крым является российской территорией. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

По данным МИД, украинская сторона донесла до дипломата позицию республики о некорректности и недопустимости высказываний болгарского лидера и потребовала опровергнуть слова о принадлежности Крыма.

В ведомстве указали, что такие высказывания не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и расходятся с официальной позицией Софии. Отмечается, что Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

18 ноября президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, на дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности антироссийских санкций Европейского союза.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.