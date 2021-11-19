На Украине назвали условие для подчинения Крыма Турции

Аналитик Кочетков: при конфликте РФ и Украины Турция выступит за Киев для подчинения Крыма

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что при военном конфликте России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева для подчинения Крыма. Такое условие получения экономического контроля над полуостровом он назвал в статье для издания «Главред».

«Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым», — сказал аналитик, отметив, что ничего больше не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине.

Кочетков отметил, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку при гипотетическом конфликте с Москвой. По мнению эксперта, Европейские страны зависят от РФ из-за высоких цен на газ и будут лишь «выражать глубокую обеспокоенность».

Также эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Великобритании и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляет США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не «экзальтировать ситуацию» с заявлениями президента Турции Реджепа Эрдогана по Крыму. По его словам, позиция Эрдогана по Крыму хорошо известна Москве, его высказывания «чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след».