Экс-представитель НАТО рассказал о территориальных претензиях Турции к России

Экс-представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что Эрдоган может претендовать на Крым

Анкара может предъявить территориальные претензии к России. Об этом заявил бывший представитель НАТО в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в интервью украинской газете «Обозреватель».

По мнению Табаха, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может однажды «для своей популяризации, для консолидации сил» объявить Крым турецким.

Экс-представитель НАТО отметил, что многие турки говорят о том, что Крым является турецкой территорией, которую когда-то отвоевала Россия.

Ранее Эрдоган, в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. «Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — сказал турецкий лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявление президента Турции Реджепа Эрдогана по Крыму не разрушают перспективы успешного проведения его предстоящего визита в Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал одну из тем предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Лаврова, лидеры стран обсудят вопрос о разграничении террористов и оппозиции в Сирии. Переговоры пройдут 29 сентября.