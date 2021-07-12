Опубликованы результаты выборов в Болгарии

Правящая партия Болгарии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с «Союзом демократических сил» (СДС) лидирует на досрочных парламентских выборах. Такие промежуточные результаты опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По состоянию на 7:30 утра по московскому времени обработано 95,22 процента бюллетеней. По подсчетам ЦИК, ГЕРБ и СДС получили 622 591 голос (23,91 процента). На втором месте — партия «Есть такой народ» с 616 076 голосами (23,66 процента). Болгарская социалистическая партия занимает промежуточное третье место с результатом в 354 937 голосов (13,63 процента).

Для того, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать не менее 4 процентов голосов. Эту отметку также преодолели коалиция «Демократическая Болгария», «Движение за права и свободы» и гражданская платформа «Встань. Мафия вон».

11 мая президент Болгарии Румен Радев своим указом распустил парламент страны и назначил новые выборы на 11 июля. На такой шаг он пошел после того, как партии не смогли сформировать правящую коалицию.

Переговоры о создании правящей коалиции велись со дня выборов 4 апреля. Ни одна из партий не смогла получить поддержку парламентского большинства.