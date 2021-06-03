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В США заявили о попытке создать «канал российского влияния» в Болгарии

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Министерство финансов США заявило, что бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии «канал российского влияния». Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен был в числе трех граждан Болгарии, против которых Вашингтон ввел санкции, заподозрив их в коррупции. «[Божков] планировал предоставить в этом году определенную сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, что должно было помочь Божкову создать канал для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций из-за коррупции. Их активы в США будут заморожены, также санкции подразумевают запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами из перечня. Ограничения затронули бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания (парламента) от партии «Движение за права и свободы» Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова.

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